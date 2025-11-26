Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abfall entzündet sich

Seega (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden am Mittwoch, gemeinsam mit Kameraden der Feuerwehr, zu einem Brand gerufen. Vor Ort bot sich den Beamten das Bild eines brennenden Müllhaufens, neben einem Müllwagen. Der Brand wurde vor Ort schnell gelöscht und die Untersuchung zur Ursache begann. Diese ergab, dass sich im Müll Spraydosen befanden, welche durch die im Müllwagen verbaute Presse zusammengedrückt wurden und umsetzten. Der brennende Abfall wurde sofort entladen.

