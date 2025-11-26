Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich
Arenshausen (ots)
Gegen 7.25 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 80. Zwei Pkw fuhren hintereinander aus Richtung Arenshausen kommend in Richtung Hohengandern. Beide Fahrzeuge beabsichtigten an einer Kreuzung nach links auf die Landstraße 1001 abzubiegen. Die vorausfahrende Autofahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, was die hinter ihr folgende Verkehrsteilnehmerin vermutlich übersah. Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschäden entstanden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld nahmen den Unfall auf.
