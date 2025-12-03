Polizei Hagen

POL-HA: Hagener muss mit 2 Promille in Ausnüchterungszelle gebracht werden

Hagen-Mitte (ots)

Um 3 Uhr in der Nacht löste ein Hagener im Bereich der Innenstadt einen Polizeieinsatz aus. Am frühen Mittwoch (03.12.) stritt sich der 57-Jährige in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit seiner Familie. Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort mit ihm das Gespräch suchte, ging der Mann immer wieder auf die Beamten zu und kam ihnen dabei sehr nahe. Die Aufforderung, mehr Abstand zu halten, ignorierte er. Zunächst erhielt der Hagener einen Platzverweis. Da er diesem jedoch nicht nachkam, entschieden sich die Einsatzkräfte, ihn zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam zu bringen. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte knapp 2 Promille an. (arn)

