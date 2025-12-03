POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Suche nach einer vermissten Jugendlichen
Hagen (ots)
Am Sonntag (30.11.) verließ eine 13-Jährige gegen 16 Uhr die Wohnung ihrer Eltern, um sich mit einem Freund zu treffen. Sie kehrte jedoch nicht wieder nach Hause zurück. Die Jugendliche verfügt über ein Busticket und ist mobil. Sie benötigt keine lebensnotwendigen Medikamente.
Ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188050
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)
