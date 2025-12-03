PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Suche nach einer vermissten Jugendlichen

Hagen (ots)

Am Sonntag (30.11.) verließ eine 13-Jährige gegen 16 Uhr die Wohnung ihrer Eltern, um sich mit einem Freund zu treffen. Sie kehrte jedoch nicht wieder nach Hause zurück. Die Jugendliche verfügt über ein Busticket und ist mobil. Sie benötigt keine lebensnotwendigen Medikamente.

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188050

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 03.12.2025 – 09:50

    POL-HA: 54-jährige Autofahrerin kollidiert beim Linksabbiegen mit Audi - zwei Leichtverletzte

    Hagen-Boele (ots) - Am Dienstag (02.12.2025) stieß eine 54-jährige Autofahrerin in Boele mit dem querenden Verkehr zusammen, als sie links abbiegen wollte. Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitten die Fahrerin und die Beifahrerin des querenden Autos leichte Verletzungen. Die 54 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Fabia beabsichtigte, um etwa 17.15 Uhr von der ...

  • 03.12.2025 – 07:15

    POL-HA: Zeugenaufruf nach gefährdender Fahrweise eines 27-Jährigen

    Hagen-Mitte (ots) - Am Samstagnachmittag (29.11.2025) führte die rücksichtslose Fahrweise eines 27-jährigen Mannes zu Verkehrsgefährdungen im Bereich Märkischer Ring/Bergischer Ring. Die Polizei bittet im Zuge der Ermittlungen um weitere Zeugen, die Angaben tätigen und die polizeilichen Ermittlungen unterstützen können. Der Bochumer fiel bereits gegen 14.30 Uhr ...

  • 02.12.2025 – 11:56

    POL-HA: Elfjähriger Junge bei Verkehrsunfall am ZOB schwer verletzt

    Hagen-Mitte (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (02.12.2025) wurde ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Berliner Platz von einem Bus erfasst und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Gegen 07.30 Uhr hielt sich das Kind an einem Bussteig des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) auf. Ersten Ermittlungen sowie Zeugenaussagen zufolge trat der Junge ...

