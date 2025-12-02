Polizei Hagen

POL-HA: Elfjähriger Junge bei Verkehrsunfall am ZOB schwer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (02.12.2025) wurde ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Berliner Platz von einem Bus erfasst und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Gegen 07.30 Uhr hielt sich das Kind an einem Bussteig des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) auf. Ersten Ermittlungen sowie Zeugenaussagen zufolge trat der Junge unvermittelt auf die Fahrbahn, als ein Busfahrer die Haltestelle anfuhr. Er wurde von dem Fahrzeug erfasst und geriet mit einem Bein unter den vorderen rechten Reifen des Busses. Für die weitere ärztliche Behandlung wurde der Elfjährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Busfahrer stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und erhielt seelsorgerische Unterstützung. Das Verkehrskommissariat des Polizeipräsidiums Hagen hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und sichtet in diesem Zusammenhang auch Videomaterial der am ZOB installierten Überwachungskameras. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell