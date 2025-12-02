Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wirft mit Katzenklo um sich und wird nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein Mann aus Altenhagen wählte Montagabend (01.12.) den Notruf der Polizei. Er berichtete, dass seine Frau körperlich übergriffig geworden sei und dass er dabei leicht verletzt wurde. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, öffnete ihnen der Hagener die Wohnungstür. Er gab an, dass seine 48-jährige Ehefrau nach Hause kam und plötzlich "ausrastete". Sie habe zunächst das Katzenklo ergriffen und durch die Wohnung geworfen, auch ein Wasserkocher sei von ihr geschmissen worden. Im Treppenhaus habe sie eine Vase zerschlagen. Anschließend sei seine Frau auf ihn losgegangen und habe ihn dabei gekratzt. In der Vergangenheit sei es immer mal wieder zu Streitigkeiten gekommen.

Die 48-Jährige entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten, kam jedoch während der Klärung des Sachverhaltes wieder zurück. Als die Hagenerin die Polizisten sah, verließ sie wieder die Wohnung. Die Beamten folgten ihr und sprachen sie an. Daraufhin gab die Frau an, sauer geworden zu sein. Weitere Angaben wollte sie nicht machen. Die Einsatzkräfte erteilten der 48-Jährigen, die einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,7 Promille hatte, ein zehntägiges Rückkehrverbot und verwiesen sie der Wohnung. Ihre Wohnungsschlüssel wurden an ihren Ehemann übergeben. Die Hagenerin muss sich wegen Körperverletzung verantworten. (arn)

