Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl von Baustelle: Unbekannte stehlen Baumaschinen

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag (29.11.2025) gegen 15 Uhr und Montag (01.12.2025) gegen 20.30 Uhr mehrere Baumaschinen von einer Baustelle an der Plessenstraße. Die Einbrecher gelangten gewaltsam auf das Baustellengelände, das sich im Bereich eines Parkplatzes befindet und mit Bauzäunen abgesperrt wurde. Die Unbekannten durchdrangen die Bauzäune und entwendeten anschließend eine Rüttelplatte, die zur Verdichtung von Boden genutzt wird, sowie einen sogenannten Dumpster, der dem Transport von Baumaterialien dient. Die Polizei Hagen nimmt Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem Verbleib der Geräte jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

