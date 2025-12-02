Polizei Hagen

POL-HA: Straßenraub: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben?

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Sonntagabend (30.11.2025) kam es in der Funckestraße zu einem Raub auf einen 29 Jahre alten Mann, der zu Fuß unterwegs war und dabei auf einen ihm unbekannten Täter traf. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der 29-Jährige war gegen 22.30 Uhr an der Haltestelle "Am Höing" aus einem Bus gestiegen und anschließend in Richtung Funckepark gelaufen. Kurz vor der Einmündung Funckestraße/Berghofstraße trat ihm ein vermummter Mann entgegen, der nach Aussage des 29-Jährigen ein langes Messer in der Hand hielt und ihn damit bedrohte. Der Unbekannte forderte ihn auf, ihm sein Portemonnaie auszuhändigen. Der Fußgänger kam der Aufforderung nach, woraufhin der Mann einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Geldbörse entnahm und flüchtete.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, trainierte Figur, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, Handschuhen und einer Sturmhaube.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

