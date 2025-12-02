Polizei Hagen

POL-HA: "Ich wollte Blumen pflücken" - Mann reißt Pflanzen aus Beeten und Kübeln in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Passanten meldeten der Polizei am Montagmorgen (01.12.2025) in der Innenstadt einen Mann, der Blumen und Pflanzen aus verschiedenen Beeten und Kübeln gerissen hat. Die Beamten trafen vor dem Sparkassen-Karree auf den 41-Jährigen. Er sagte ihnen, dass er Blumen pflücken wollte und belächelte den Polizeieinsatz. Die Beamten zeigten ihn wegen der Sachbeschädigung an und erteilten ihm einen Platzverweis für die Innenstadt. (sen)

