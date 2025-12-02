PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: "Ich wollte Blumen pflücken" - Mann reißt Pflanzen aus Beeten und Kübeln in der Innenstadt

POL-HA: "Ich wollte Blumen pflücken" - Mann reißt Pflanzen aus Beeten und Kübeln in der Innenstadt
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Mitte (ots)

Passanten meldeten der Polizei am Montagmorgen (01.12.2025) in der Innenstadt einen Mann, der Blumen und Pflanzen aus verschiedenen Beeten und Kübeln gerissen hat. Die Beamten trafen vor dem Sparkassen-Karree auf den 41-Jährigen. Er sagte ihnen, dass er Blumen pflücken wollte und belächelte den Polizeieinsatz. Die Beamten zeigten ihn wegen der Sachbeschädigung an und erteilten ihm einen Platzverweis für die Innenstadt. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren