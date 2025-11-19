Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verrußter Schornstein macht Einsatz der Feuerwehr erforderlich

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, Giesenkirchen-Mitte, Am Sternenfeld, 18.11.2025, 12:45 Uhr (ots)

Gestern Nachmittag erhielt die Leitstelle der Feuerwehr die Meldung, dass dunkler schwarzer Rauch aus dem Schornstein eines Hauses in ihrer Nachbarschaft kommt und die Straße verraucht ist. Durch die Leitstelle wurden umgehend Einsatzkräfte alarmiert.

Die Feuerwehr stellte nach dem Eintreffen fest, dass sich Ruß im Schornstein abgesetzt hat und der Kamin dadurch nicht mehr richtig zieht. Durch die Feuerwehr wurde das Brandgut aus dem Kaminofen entfernt. Der Schornstein wurde anschließend frei gekehrt, so dass der Rauch wieder abziehen kann. Hierzu wurde die Drehleiter eingesetzt. Während der Kehrarbeiten wurde der Schornstein mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um einen möglichen Rußbrand im Schornstein festzustellen. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Einsatzstelle an die Hauseigentümerin übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwehr- und Rettungswache III, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell