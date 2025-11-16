Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Westend, 15.11.2025, 22:05 Uhr, Villenstraße (ots)

Am späten Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem gemeldeten Feuer in einer Dachgeschosswohnung an der Villenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Treppenraum bereits verraucht. Zwei Angriffstrupps gingen umgehend zur Menschenrettung, Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Treppenraumes vor. Schnell stellte sich heraus, dass der Brand nicht im Dachgeschoss, sondern im Keller ausgebrochen war. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Parallel wurde der Treppenraum entraucht. Insgesamt sieben Personen mussten aus ihren Wohnungen geführt und notfallmedizinisch untersucht werden. Drei der verletzten Bewohner wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Aufgrund der Schäden im Keller musste das Gebäude durch den Energieversorger stromlos geschaltet werden.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, fünf Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

