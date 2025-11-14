PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in leerstehendem Industriekomplex

Mönchengladbach-Schrievers, 13.11.2025, 18:20 Uhr, Bachstraße (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einen leerstehenden Industriekomplex gerufen. Dort hatte es laut Anrufer einen Knall mit nachfolgendem Brandgeruch gegeben. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde über mehrere Wege ein Zugang zum Innenraum der Halle erkundet. In einer der großen Hallen stellte der Angriffstrupp, der mit Atemschutz vorging, eine Brandstelle fest. Diese wurde mit einem Kleinlöschgerät gelöscht. Bei der Kontrolle der leicht verrauchten Halle fand der Angriffstrupp zwei weitere Brandstellen und löschte auch diese. Der Rest des Gebäudekomplexes wurde ebenfalls kontrolliert, um weitere Brandstellen auszuschließen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuerwache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

