FW-MG: Schwerer Motorradunfall auf der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf

Mönchengladbach-BAB 44, 08.11.2025, 17:33 Uhr, FR Düsseldorf (ots)

Am frühen Abend kam es auf der Autobahn A44 zwischen dem Kreuz Neersen und der Anschlussstelle Münchheide zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw.

Der Motorradfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Viersen in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht. Der Fahrer des beteiligten Pkw wurde durch Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach in ein Krankenhaus nach Mönchengladbach transportiert.

Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Mönchengladbach aufgenommen. Zudem wurde die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme durch die Polizei ausgeleuchtet.

Da Trümmerteile über alle Fahrstreifen verteilt waren, musste die Autobahn A44 während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstzug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach, ein Rettungswagen und ein Notarzt der Feuerwehr Viersen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

