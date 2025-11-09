FW-MG: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Westend, 09.11.2025, 13:46 Uhr, Villenstraße (ots)

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnparteien auf der Villenstraße alarmierte in den Mittagsstunden die Feuerwehr. Grund war der Brand einer Wohnung im Gebäude.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es in der Wohnung im Erdgeschoss. Die Tür zur Brandwohnung war geschlossen. An der Tür konnten Brandspuren und leichter Austritt von Rauch in den Treppenraum festgestellt werden. Der Treppenraum war bereits leicht verraucht. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude schon verlassen und standen auf der Straße. Im 2. Obergeschoss und im Dachgeschoss befanden sich jedoch noch mehrere Menschen.

Sofort wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Der erste Trupp setzte in die Tür der Brandwohnung einen Rauchvorhang ein, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung, durchsuchte die Wohnung, ohne jemanden vorzufinden und löschte das Feuer mit einem C-Strahlrohr. Der zweite Trupp kontrollierte den Treppenraum und die angrenzenden Wohnungen. Hier konnte keine Gefahr für die im Haus verbliebenen Menschen festgestellt werden. Diese konnten somit während der Einsatzmaßnahmen in ihren Wohnungen verbleiben. Ein Druckbelüftungsgerät kam parallel zum Entrauchen des Treppenraums und der Brandwohnung zum Einsatz. Eine vor dem Gebäude vorsorglich in Stellung gebrachte Drehleiter musste nicht eingesetzt werden. Hinsichtlich der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandrat Heinrich Roemgens

