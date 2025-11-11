Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsatz nach Arbeitsunfall

Mönchengladbach Wickrath-Mitte, 11.11.2025, 15:37 Uhr, Hocksteiner Weg (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Arbeitsunfall am Hocksteiner Weg alarmiert. Zwei Dachdecker waren bei Arbeiten an einem Industrieobjekt aus mehreren Metern Höhe abgestürzt und zogen sich dabei teils schwere Verletzungen zu.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lagen beide Arbeiter bereits am Boden und wurden von ihren Kollegen betreut. Die Feuerwehr übernahm umgehend die medizinische Erstversorgung in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und den Notärzten. Nach der Stabilisierung der Patienten erfolgte der Transport in umliegende Krankenhäuser.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

