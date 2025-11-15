Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg

Mönchengladbach-BAB 46, 15.11.2025, 00:30 Uhr, FR Heinsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag hat sich auf der Autobahn A 46 zwischen dem Autobahndreieck Wanlo und der Anschlussstelle Erkelenz Ost ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW ereignet. Beide Insassen wurden in ihren Fahrzeugen massiv eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mit hydraulischen Rettungsgeräten, nahm auslaufende Betriebsmittel auf und leuchtete die Einsatzstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme aus.

Eine der beteiligten Personen erlitt bei diesem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach der Versorgung durch den Notarzt mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus in Mönchengladbach gebracht. Die zweite betroffene Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Erkelenz transportiert.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme musste die Autobahn A 46 vollständig gesperrt werden. Es kam dabei zu nächtlichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz war der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Feuerwehrkran und ein Wechselladerfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wanlo, Wickrathberg und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzt der Feuerwehr Mönchengladbach, ein Rettungswagen und ein Notarzt aus dem Kreis Heinsberg, die Feuerwehr Erkelenz mit einem weiteren Hilfeleistungslöschzug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Oberbrandrat Andreas Schillers

