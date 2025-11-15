Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Mönchengladbacher Hilfsorganisationen üben den Aufbau eines Betreuungsplatzes

Mönchengladbach, 15.11.2025 (ots)

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und des Malteser Hilfsdienstes (MHD) trainierten am 15.11.2025 den Aufbau des Betreuungsplatzes 500 NRW (BTP 500 NRW). Mit diesem Konzept können bis zu 500 Betroffene in einer geeigneten, vorgeplanten baulichen Anlage betreut und verpflegt werden. Der Einsatz des Verbandes kann bei vorgeplanten Großereignissen erfolgen oder bei Unglücksfällen spontan. Die Feuerwehr Mönchengladbach hat gemeinsam mit den Hilfsorganisationen sechs Schulstandorte als Notunterkünfte vorgeplant. Diese wurden zum Teil umfangreich mit notwendigen Materialien ausgestattet. Die Notunterkünfte können bei Bedarf durch einen BTP 500 NRW Verband eingerichtet und betrieben werden. Übungsziele waren die Koordinierung der Auf- und Zusammenstellung des Verbandes, die Verbandsfahrt zum Übungsobjekt sowie der Aufbau der einzelnen vorgeplanten Bereiche, wie Registrierung, medizinische Versorgung, soziale Betreuung und Verpflegung. Die erstellten Konzepte sowie deren kontinuierliche Erprobung und Beübung haben sich bewährt. Alle beteiligten Hilfsorganisationen konnten beweisen, dass sie für den Ernstfall gut vorbereitet sind. Begleitet wurde die Übung von Beobachtern der Feuerwehr Mönchengladbach. Insgesamt waren 72 Helferinnen und Helfer der vier Hilfsorganisationen beteiligt.

Übungsleitung: René Hartmann und Alex Vieten (DRK)

Berichterstatter: Roman Crützen (Feuerwehr Mönchengladbach)

