PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugenaufruf nach gefährdender Fahrweise eines 27-Jährigen

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag (29.11.2025) führte die rücksichtslose Fahrweise eines 27-jährigen Mannes zu Verkehrsgefährdungen im Bereich Märkischer Ring/Bergischer Ring. Die Polizei bittet im Zuge der Ermittlungen um weitere Zeugen, die Angaben tätigen und die polizeilichen Ermittlungen unterstützen können.

Der Bochumer fiel bereits gegen 14.30 Uhr mit seiner verkehrswidrigen Fahrweise auf, da er einem Autofahrer auf Höhe der Hochstraße die Vorfahrt nahm. Anschließend überholte der Fahrer eines silbernen Toyota mit Hagener Kennzeichen andere Fahrzeuge und fuhr dabei in den Gegenverkehr. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen, um Kollisionen zu verhindern. Der 27-Jährige setzte seine Fahrt mit gefährlichen Fahrmanövern fort und konnte schließlich auf Höhe der Wehringhauser Straße / Södingstraße angetroffen und kontrolliert werden. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-jährigen Bochumer ein und übergaben die Ermittlungen an das Verkehrskommissariat.

Die Polizei fragt: Wer ist auf den silbernen Toyota aufmerksam geworden oder wurde durch die rücksichtslose Fahrweise des Bochumers gefährdet? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:56

    POL-HA: Elfjähriger Junge bei Verkehrsunfall am ZOB schwer verletzt

    Hagen-Mitte (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (02.12.2025) wurde ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Berliner Platz von einem Bus erfasst und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Gegen 07.30 Uhr hielt sich das Kind an einem Bussteig des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) auf. Ersten Ermittlungen sowie Zeugenaussagen zufolge trat der Junge ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:40

    POL-HA: Straßenraub: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben?

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Sonntagabend (30.11.2025) kam es in der Funckestraße zu einem Raub auf einen 29 Jahre alten Mann, der zu Fuß unterwegs war und dabei auf einen ihm unbekannten Täter traf. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der 29-Jährige war gegen 22.30 Uhr an der Haltestelle "Am Höing" aus einem Bus gestiegen und anschließend in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren