Polizei Hagen

POL-HA: Zeugenaufruf nach gefährdender Fahrweise eines 27-Jährigen

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstagnachmittag (29.11.2025) führte die rücksichtslose Fahrweise eines 27-jährigen Mannes zu Verkehrsgefährdungen im Bereich Märkischer Ring/Bergischer Ring. Die Polizei bittet im Zuge der Ermittlungen um weitere Zeugen, die Angaben tätigen und die polizeilichen Ermittlungen unterstützen können.

Der Bochumer fiel bereits gegen 14.30 Uhr mit seiner verkehrswidrigen Fahrweise auf, da er einem Autofahrer auf Höhe der Hochstraße die Vorfahrt nahm. Anschließend überholte der Fahrer eines silbernen Toyota mit Hagener Kennzeichen andere Fahrzeuge und fuhr dabei in den Gegenverkehr. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen, um Kollisionen zu verhindern. Der 27-Jährige setzte seine Fahrt mit gefährlichen Fahrmanövern fort und konnte schließlich auf Höhe der Wehringhauser Straße / Södingstraße angetroffen und kontrolliert werden. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-jährigen Bochumer ein und übergaben die Ermittlungen an das Verkehrskommissariat.

Die Polizei fragt: Wer ist auf den silbernen Toyota aufmerksam geworden oder wurde durch die rücksichtslose Fahrweise des Bochumers gefährdet? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

