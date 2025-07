BPOLD-B: Festnahme nach gemeinschaftlicher Körperverletzung

Berlin - Mitte (ots) - Samstagmittag nahm die Bundespolizei eine Frau vorläufig fest, nachdem diese den Koffer samt hochpreisigen Inhalt einer Reisenden in einem ICE gestohlen haben soll. Gegen 12:30 Uhr soll eine Frau den Koffer einer 45-jährigen Spanierin in einen am Berliner Hauptbahnhof stehenden Zug entwendet haben. Kurze Zeit später erschien die Bestohlene auf dem dortigen Bundespolizeirevier, um den Diebstahl ...

