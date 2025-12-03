Polizei Hagen

POL-HA: 54-jährige Autofahrerin kollidiert beim Linksabbiegen mit Audi - zwei Leichtverletzte

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag (02.12.2025) stieß eine 54-jährige Autofahrerin in Boele mit dem querenden Verkehr zusammen, als sie links abbiegen wollte. Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitten die Fahrerin und die Beifahrerin des querenden Autos leichte Verletzungen.

Die 54 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Fabia beabsichtigte, um etwa 17.15 Uhr von der Pappelstraße nach links in die Feldmühlenstraße abzubiegen. Dabei missachtete die Wetteranerin die Vorfahrt eines Audi Q7, wodurch es zur Kollision kam und der Skoda im Zuge der Wucht des Zusammenstoßes um 180 Grad gedreht wurde. Der 55-jährige Audi-Fahrer aus Herdecke war zu diesem Zeitpunkt mit einer 48-jährigen Beifahrerin unterwegs. Die Beifahrerin und die 54-jährige Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Zudem war der Skoda Fabia aufgrund starker Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme gab die 54-Jährige an, dass sie den Audi nicht gesehen hatte. Den Kreuzungsbereich sperrten die Einsatzkräfte für die Dauer der Unfallaufnahme. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell