POL-RZ: Brand in Berkenthiner Wohngebiet
Feuer zerstört Carport

Ratzeburg (ots)

29.09.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.09.2025 - Berkenthin

Samstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Wohngebiet in Berkenthin. Ein Carport und angrenzende Schuppen wurden durch das Feuer zerstört, ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser konnte jedoch verhindert werden.

Am 27.09.2025 kurz nach 07:00 Uhr wählte eine Nachbarin, die auf das Feuer im Turnierweg aufmerksam wurde, den Notruf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen ein Carport samt angrenzender Schuppen bereits im Vollbrand. Die Flammen schlugen meterhoch in die Luft. Im Carport befindliche Fahrzeuge - ein Wohnmobil, ein PKW sowie ein Motorroller - brannten vollständig aus. Nach ca. eineinhalb Stunden hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand vollständig bekämpft. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohngebäude konnte glücklicherweise verhindert werden. Durch die große Hitzeentwicklung entstand dennoch ein Gebäudeschaden an einem Wohnhaus. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit alarmiert worden. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen aber niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für eine mögliche Fremdeinwirkung vor. Es wird aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

