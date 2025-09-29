POL-RZ: Lebensbedrohlich verletzt - Schwerer Motorradunfall
Ratzeburg (ots)
29.09.2025 | Kreis Stormarn | 28.09.2025 - Friedrichsruh
Gestern Mittag (28.09.2025) gegen 12.40 Uhr ereignete sich auf der L 208 bei Friedrichsruh ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad.
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 43-jährige Skoda-Fahrerin aus Niedersachsen die L208 aus Friedrichsruh kommend in Fahrtrichtung Grande. An einer Waldzufahrt bog die russische Staatsangehörige nach links ab und kollidierte dort mit dem ihr direkt entgegenkommenden BMW-Kradfahrer.
Der 25-jährige Motorradfahrer aus Hamburg wurde durch das Unfallgeschehen lebensbedrohlich verletzt und umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die Niedersächsin und sowie ihre 62-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.
Zur Unfallaufnahme und Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter hinzugezogen.
