Polizei Hagen

POL-HA: Polizeieinsatz in der Södingstraße - Mann wirft Gegenstände vom Dach eines Mehrfamilienhauses

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (03.12.2025) begab sich ein Mann auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in Wehringhausen und warf unter anderem Dachziegel auf die Straße. Gegen 08.30 Uhr alarmierten Anwohner des Hauses in der Södingstraße die Polizei, weil der 41-Jährige im Treppenhaus randaliert hatte. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann, der sich ersten Erkenntnissen zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, auf das Dach des Hauses. Er nahm einige Dachziegel auf, warf diese hinunter und beschädigte dabei mehrere geparkte Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unterstützung wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert, die den Mann sicherten. Auch er blieb unverletzt. Der 41-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Für die Dauer des Einsatzes sperrten die Polizeibeamten die Södingstraße und die Augustastraße weiträumig. Aufgrund von erforderlichen Straßenreinigungsarbeiten werden die Verkehrsbeeinträchtigungen noch andauern. (sen)

