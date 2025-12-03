PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Polizeieinsatz in der Södingstraße - Mann wirft Gegenstände vom Dach eines Mehrfamilienhauses

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (03.12.2025) begab sich ein Mann auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in Wehringhausen und warf unter anderem Dachziegel auf die Straße. Gegen 08.30 Uhr alarmierten Anwohner des Hauses in der Södingstraße die Polizei, weil der 41-Jährige im Treppenhaus randaliert hatte. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann, der sich ersten Erkenntnissen zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, auf das Dach des Hauses. Er nahm einige Dachziegel auf, warf diese hinunter und beschädigte dabei mehrere geparkte Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unterstützung wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert, die den Mann sicherten. Auch er blieb unverletzt. Der 41-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Für die Dauer des Einsatzes sperrten die Polizeibeamten die Södingstraße und die Augustastraße weiträumig. Aufgrund von erforderlichen Straßenreinigungsarbeiten werden die Verkehrsbeeinträchtigungen noch andauern. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

  • 03.12.2025 – 11:38

    POL-HA: Hagener muss mit 2 Promille in Ausnüchterungszelle gebracht werden

    Hagen-Mitte (ots) - Um 3 Uhr in der Nacht löste ein Hagener im Bereich der Innenstadt einen Polizeieinsatz aus. Am frühen Mittwoch (03.12.) stritt sich der 57-Jährige in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit seiner Familie. Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort mit ihm das Gespräch suchte, ging der Mann immer wieder auf die Beamten zu und kam ihnen dabei sehr ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:19

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Suche nach einer vermissten Jugendlichen

    Hagen (ots) - Am Sonntag (30.11.) verließ eine 13-Jährige gegen 16 Uhr die Wohnung ihrer Eltern, um sich mit einem Freund zu treffen. Sie kehrte jedoch nicht wieder nach Hause zurück. Die Jugendliche verfügt über ein Busticket und ist mobil. Sie benötigt keine lebensnotwendigen Medikamente. Ein Foto der Vermissten finden Sie hier: ...

    mehr
