Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg, L260 - Pedelec-Fahrerin und Pkw-Insasse werden bei schwerem Verkehrsunfall getötet

Ulm (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann war am Samstag gegen 18:05 Uhr mit einem Audi A7 Sportback auf der L 260 von Illerrieden kommend in Richtung Oberkirchberg unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einem langgezogenen Kurvenbereich aus der Spur und verlor beim Gegensteuern die Kontrolle über den Pkw. Der Audi kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer 65 Jahre alten Frau, die in dem Moment mit ihrem Pedelec auf dem parallel zur Landstraße verlaufenden Radweg unterwegs war. Die Frau erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Der Audi prallte in der Folge gegen das Betonfundament eines Hochspannungsmasts. Sowohl der 22 Jahre alte Fahrer als auch seine drei Mitfahrer im Alter von 20, 20 und 22 Jahren wurden in dem Audi eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Ein 20 Jahre alter Mann in dem Pkw wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Dort verstarb er in der Nacht an seinen erlittenen Verletzungen. Die anderen Insassen des Audi wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Ulm die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet, Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/9630320 zu melden. An der Unfallstelle waren neben Streifen des Polizeireviers Ulm-West und der Verkehrspolizei Laupheim der Rettungsdienst, die Feuerwehr, mehrere Notfallseelsorger, ein Gutachter und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 25.000 Euro.

+++++++1148288

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell