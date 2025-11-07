PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Scheuneneinbruch - Polizei sucht Hinweise

Willich-Schiefbahn (ots)

Mindestens eine unbekannte Person brach zwischen Mittwoch, 5. November, 20 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr, in eine Scheune in der Straße "Diepenbroich" in Schiefbahn ein. Diverse elektronische Arbeitsgeräte wurden gestohlen. Falls Sie zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1015)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

