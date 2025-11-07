POL-VIE: Scheuneneinbruch - Polizei sucht Hinweise
Willich-Schiefbahn (ots)
Mindestens eine unbekannte Person brach zwischen Mittwoch, 5. November, 20 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr, in eine Scheune in der Straße "Diepenbroich" in Schiefbahn ein. Diverse elektronische Arbeitsgeräte wurden gestohlen. Falls Sie zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1015)
