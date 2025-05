Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Suhl (ots)

Zwei Männer im Alter 22 und 29 Jahren trugen Donnerstagabend Müll und Unrat am Güterbahnhofsgebäude am Alten Bahnhof in Suhl zusammen und zündeten diesen an. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz - ein Sachschaden am Gebäude entstand zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens eines Brandgefahr. Später am Abend bedrohte der alkoholisierte 29-Jährige zwei Personen in einem Bus und äußerte mehrfach eine verfassungsfeindliche Parole. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

