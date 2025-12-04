Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß am Volmeabstieg: 22-Jähriger leicht verletzt

Am Mittwochmorgen (03.12.2025) verursachte ein 31 Jahre alter Autofahrer am Volmeabstieg einen Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr ihm im Zuge dessen auf und wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr, als der 31-Jährige mit seinem Seat Cupra auf dem Volmeabstieg in Richtung Innenstadt fuhr. Er bog nach links auf die Auffahrt zur A45 in Richtung Dortmund ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Renault Trafic eines 22-Jährigen zusammen. Bei der Unfallaufnahme durch Einsatzkräfte der Polizei gab der Unfallverursacher an, dass er den Renault übersehen hatte. Die beiden Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wiesen erhebliche Schäden auf, insbesondere die Front wurde durch die Wucht der Kollision erheblich deformiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamten die Unfallstelle. (rst)

