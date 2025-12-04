Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin durchschaut Betrugsversuch und reagiert vorbildlich

Hagen-Vorhalle (ots)

Eine aufmerksame Hagenerin hat am Mittwoch (03.12.) einen Trickbetrug durchschaut. An der Tür der in Vorhalle wohnhaften 86-Jährigen klingelte es gegen 10.30 Uhr. Ein Mann berichtete ihr, bei Hausarbeiten ein Wasserrohr durchbohrt zu haben. Er wolle nun in ihre Wohnung kommen und nachschauen, ob sie hiervon betroffen sei. Die Seniorin lehnte es ab, dass der Unbekannte eintritt, und brachte stattdessen eine Sicherheitskette an der Tür an. Daraufhin sei der Mann abrupt aus dem Hausflur in unbekannte Richtung gerannt. Im weiteren Verlauf stellte die Hagenerin fest, dass im Haus keinerlei Arbeiten durchgeführt wurden und es auch zu keinem Wasserschaden kam. Deshalb wählte die 86-Jährige den Notruf der Polizei. Sie berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass sie von einer Nachbarin erfahren habe, dass es vermehrt zu Betrugsdelikten gekommen sei. Aufgrund dessen sei sie besonders vorsichtig in den letzten Tagen gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Betruges und fertigte eine Strafanzeige. Die 86-Jährige konnte den unbekannten Mann, der versuchte, mit einem Trick in ihre Wohnung zu gelangen, wie folgt beschreiben: 40-45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, ungepflegtes Erscheinungsbild, starker Bartwuchs.

Personen, die verdächtige Beobachtungen nahe der Straße Vossacker gemacht haben, Angaben zur Identität des Mannes machen können, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

