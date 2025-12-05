Polizei Hagen

POL-HA: Weihnachtliches Benefizkonzert am 19.12.2025 - Stimmungsvoller Abend zugunsten des Vereins Unsichtbar e.V.

Hagen (ots)

Bereits zum dritten Mal in Folge veranstaltet der gemeinnützige Verein der Freunde der Polizei Hagen (FUKS e.V.) am 19. Dezember 2025 das Benefizkonzert der Polizei Hagen.

Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh ist auch in diesem Jahr wieder Schirmherrin der Veranstaltung, bei der die Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters nur fünf Tage vor Heiligabend für weihnachtliche Stimmung sorgen wird.

Mit dabei sind die Sängerinnen Laura Riße und Ciara Ehren sowie der Sänger Oliver Schmitt. Außerdem dürfen wir uns auch in diesem Jahr wieder auf den Auftritt des Kinder- und Jugendchors freuen. Das Konzert findet am 19.12.2025, um 19 Uhr, in der Johanniskirche (Johanniskirchplatz 10, 58095 Hagen) statt.

Einlass ist ab circa 18:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Wie es für ein Benefizkonzert üblich ist, steht an dem Abend der karitative Zweck im Vordergrund: Es wird um freiwillige Spenden gebeten, die in diesem Jahr dem Verein Unsichtbar e.V. zugutekommen. Seit dem Jahr 2015 setzt sich der Verein unter anderem für obdachlose Menschen ein. Zur Nachtzeit suchen die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereins Obdachlose im Stadtgebiet auf und statten sie mit Heißgetränken, Schlafsäcken oder Hygieneartikeln aus. (sen)

