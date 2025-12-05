Polizei Hagen

POL-HA: Positive Bilanz: Wenig Verstöße bei Schwerpunkteinsatz festgestellt

Hagen (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) führte die Hagener Polizei erneut einen Schwerpunkteinsatz durch, um den Kontrolldruck im Bereich des Hauptbahnhofs und im Stadtteil Wehringhausen hochzuhalten. Unterstützt wurden die Beamten dabei durch eine Einsatzhundertschaft. Während des Einsatzes kontrollierten die Beamten unter anderem Personen und Fahrzeuge und ahndeten Verkehrsverstöße.

Um 8.30 Uhr begannen die Einsatzkräfte, im Bereich des Graf-von-Galen-Rings Personenkontrollen durchzuführen. Anschließend richteten sie eine Kontrollstelle ein, wo sie mehrere Verstöße feststellten.

Der Schwerpunktdienst zieht eine positive Bilanz: insgesamt 80 kontrollierte Personen, 65 kontrollierte Fahrzeuge, lediglich vier Ordnungswidrigkeiten und zwei Strafanzeigen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell