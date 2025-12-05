Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt kam es Donnerstagabend (04.12.) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familienmitgliedern. Als eine Streifenwagenbesatzung gegen 19.30 Uhr an dem Mehrfamilienhaus eintraf, erzählte ein Hagener den Beamten, dass er bereits seit längerem Streit mit seinem Vater habe. Dieser habe am Abend bei ihm geklingelt, um den Konflikt zu klären. Die Unstimmigkeit sei jedoch erneut ausgeufert.

Als der Hagener die Tür schließen wollte, habe der 61-Jährige seinen Fuß dazwischen gestellt, auf ihn eingewirkt und ihn so lange gewürgt, bis er sich befreien konnte. Er habe sich gewehrt und seinen Vater von sich weggedrückt, um ihn aus der Wohnung zu schieben. Sein Vater habe dann jedoch aus dem Hausflur eine Holzstange genommen, diese erhoben und versucht, seinen Sohn damit zu schlagen, bis eine weitere Familienangehörige dazwischen ging.

Der 61-Jährige gab an, dass es zunächst eine verbale Auseinandersetzung gab. Sein Sohn sei jedoch immer aggressiver geworden und habe ihm in das Gesicht geschlagen und in den Bauch und gegen die Beine getreten. Er wurde bei dem Vorfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 61-Jährigen. Der 34-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. (arn)

