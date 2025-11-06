Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV

Hamburg (ots)

Am 05.11.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Bahnhof Berliner Tor (S- und U-Bahn) durch. Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben! Die Maßnahmen wurden durch die Verbundpartner der DB Sicherheit und Hochbahnwache mit über 70 eingesetzten Sicherheitsdienstmitarbeitern flankiert.

Die Mitarbeiter der Hochbahnwache führten über 7.000 Fahrgastkontrollen durch und stellten dabei ca. 340 Personen ohne Fahrschein fest. Über 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten gemeinsam folgende Feststellungen erzielen:

- 283 Personenkontrollen - 1 sichergestelltes Reizstoffsprühgerät - 4 sichergestellte Messer - 1 sichergestellter Schlagstock - 14 Platzverweise - 4 Fahndungstreffer (2 x Vollstreckung Haftbefehl, 2 x Aufenthaltsermittlung) - 25 Strafanzeigen (5 x Verstoß BtMG, 9 x Erschleichen von Leistungen, 1 x Betrug, 4 x Unterschlagung, 5 x Verstoß AufenthG; 1 x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte)

Entsprechende OWI- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell