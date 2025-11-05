Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Nach Entlassung aus Justizvollzugsanstalt - Ingewahrsamnahme eines alkoholisierten und randalierenden Mannes durch Bundespolizei

Nach derzeitigem Stand wurde am 04.11.2025 gegen 16:18 Uhr ein Mann (Alter: 34 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof in der Wandelhalle Alkohol konsumierend und verbal aggressiv auftretend durch Sicherheitsdienstmitarbeiter angetroffen. Durch die Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Zudem erhielt der polnische Staatsangehörige durch die sogenannte Quattrostreife einen Platzverweis für den Hamburger Hauptbahnhof bis zum Ablauf des Tages. Er wurde aus dem Bahnhof geführt und ihm wurde erläutert, dass er bei Wiederantreffen im Hamburger Hauptbahnhof durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen wird.

Einige Minuten später betrat der Mann wiederholt die Wandelhalle und weigerte sich trotz Aufforderung durch die Sicherheitsdienstmitarbeiter die Wandelhalle zu verlassen. Da er sich den Sicherheitsdienstmitarbeitern drohend näherte, wurde er durch sie zu Boden gebracht.

Eine angeforderte Streife der Bundespolizei übernahm den aggressiven Mann und musste ihn fesseln. Er wurde in Gewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Bei der Durchsuchung der Person und der mitgeführten Gegenstände in der Wache folgte die Überraschung: Es wurde ein Haftentlassungsschein aus einer Justizvollzugsanstalt vom 04.11.2025 aufgefunden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1.91 Promille. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann bis 23:27 Uhr ausreichend Zeit zur Beruhigung und Ausnüchterung in der Bundespolizeiwache erhielt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Straftat Hausfriedensbruch eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

