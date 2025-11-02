Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen am Bahnhof Altona-

Hamburg (ots)

Am 02.11.2025 gegen 03.30 Uhr informierte ein Zeuge über Notruf die Polizei über zwei Männer, die mehrfach lautstark im Eingangsbereich "Heil Hitler" und "Sieg Heil" in der Öffentlichkeit gerufen haben sollen.

"Mehrere Passanten mussten sich unfreiwillig am Eingangsbereich zum Bahnhof diese strafbaren Parolen anhören."

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bundespolizei übernahm den Einsatz und konnte vor Ort das Duo antreffen. Von den beiden Männern (m.39, m.45) ging Atemalkohol aus; einen Atemalkoholtest wollten diese aber nicht durchführen. Nach fahndungsmäßiger Überprüfung der Personalien mussten die Tatverdächtigen vor Ort wieder entlassen werden.

"Gegen die deutschen Staatsangehörigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet."

Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber vom LKA 7 der Hamburger Polizei geführt.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell