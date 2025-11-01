Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: "Halloween-Einsatz 2025" der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich-

Mit Blick auf die Vorkommnisse in den letzten Jahren hatte sich die Bundespolizeiinspektion Hamburg am 31.10.2025 im bahnpolizeilichen Bereich personell entsprechend aufgestellt, um die Sicherheit von Bahnreisenden auch am Halloween-Abend zu gewährleisten.

"Mit zusätzlicher Unterstützung von über 30 Kräften der Bundesbereitschaftspolizei Uelzen wurden lagerelevante Schwerpunkte, wie z.B. der Bahnhof Hamburg-Harburg und die S-Bahnhaltepunkte im Harburger Bereich durch Bundespolizisten überwacht und verstärkt bestreift."

Relevante Personengruppen wurden von Einsatzkräften der Bundespolizei niedrigschwellig angesprochen und kontrolliert. Bei 38 Personen wurden die Personalien fahndungsmäßig überprüft. Es wurden aber im bahnpolizeilichen Bereich keine Ausschreitungen oder besonderen Einsatzlagen festgestellt. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine besonderen Vorkommnisse.

"Insgesamt zieht die Bundespolizei eine positive Bilanz; das taktische Sicherheitskonzept im bahnpolizeilichen Bereich ging vollends auf."

Die Zusammenarbeit mit Kräften der Hamburger Polizei im Einsatzraum hat sich wiederholt bewährt.

