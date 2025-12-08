Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Verdacht der Bandenhehlerei/Originalverpackte Waren im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt

Bürstadt (ots)

Drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 65 Jahren, die mit einem Transporter unterwegs waren, kontrollierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Nacht zum Sonntag (07.12.), gegen 3.00 Uhr, in der Nibelungenstraße bei Riedrode. Im Fahrzeug und dem dazugehörigen Anhänger fanden die Beamten anschließend, teils noch original verpackt, Elektrogeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke sowie eine größere Menge hochwertiges Werkzeug im geschätzten Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Kaufbelege für die Waren konnten die Personen nicht vorlegen. Sie wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte die Waren sicher und prüft nun, woher die Artikel und Gegenstände stammen könnten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell