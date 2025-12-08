PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autobahnfahnder wollen BMW-Fahrer stoppen/ 18-jähriger gibt Gas -Reifenplatzer beendet Fluchtversuch

Viernheim (ots)

Einen Autofahrer wollten zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagmorgen (05.12.), kurz vor 10.00 Uhr, auf der A 659 wegen einer vorangegangenen Geschwindigkeitsüberschreitung einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete. Die Fahrt ging anschließend über die A 5 in Richtung Heidelberg, wobei der Wagenlenker mehrfach die Standspur zum Überholen nutzte. Hierbei überfuhr er bei Ladenburg einen auf der Standspur liegenden Gegenstand und musste daraufhin wegen eines Reifenplatzers stoppen. Die Kennzeichen an seinem Fahrzeug gehörten nicht an seinen BMW und einen Führerschein hatte der 18-Jährige auch nicht.

Den jungen Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

