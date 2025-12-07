PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Viernheim (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in Viernheim zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einer polizeilichen Verfolgungsfahrt. Zuvor sollte ein 43-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle im Bereich der A659 unterzogen werden. Der Mann entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Grund hierfür dürfte sein, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Im weiteren Verlauf überfuhr der Fahrer eine rote Lichtzeichenanlage der Kreuzung L631 / Autobahnabfahrt A659, wodurch es zu einer Kollision mit einem PKW kam, der bei grüner Lichtzeichenanlage von der A 659 aus Richtung Weinheim kommend nach links abbiegen wollte. Durch die Kollision wurde das flüchtige Fahrzeug in eine Ampelanlage der dortigen Kreuzung geschleudert. Sowohl die Ampelanlage, als auch die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000,- EUR geschätzt. Durch den Unfall wurde der 43-jährige Fahrer sowie ein 11-jähriges Kind, welches sich auf dem Beifahrersitz befand, verletzt und in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht. Die Insassen des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs blieben unverletzt. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

