Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

In dem Zeitraum vom Samstagmorgen (06.12.) um 08:50 Uhr bis 12:05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kalterer Straße in 64646 Heppenheim einen geparkten roten Opel Corsa an dessen linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher, flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten roten Opel Corsa beläuft sich auf circa 150EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell