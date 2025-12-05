Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt, Arheilgen Brand eines Mehrfamilienhauses in Darmstadt - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Freitag (05.12.) kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Brand Am Brombeerberg in Darmstadt. Mehrere Anwohner meldeten das Feuer über Notruf bei der Feuerwehr. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und konnten den Brand zügig löschen. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren DA-Arheilgen, DA-Mitte u. die Berufsfeuerwehr Darmstadt im Einsatz. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Zum entstandenen Sachschaden könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest, Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit den Beamten der Darmstädter Kripo (K 10) in Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: Spiller, PHKin (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell