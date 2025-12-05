PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Fahrradfahrerin verletzt - Transporterfahrer flüchtet/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (02.12.), gegen 14.30 Uhr, kam es in der Tiergartenstraße zu einem Verkehrsunfall einer 24-jährigen Fahrradfahrerin. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines dunklen Transporters bog auf Höhe des ATU Heppenheim unvermittelt über den Fahrradweg nach rechts ab. Die 24-jährige musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden. Sie kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:08

    POL-DA: Groß-Gerau: 21-Jähriger bedroht und bestohlen

    Groß-Gerau (ots) - Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend (04.12.), kurz nach 21.00 Uhr, "Am Schlag" in Wallerstädten, in der Nähe eines Geldautomaten, von zwei maskierten Unbekannten mit der Androhung von Schlägen genötigt Geld herauszugeben. Die Kriminellen erbeuteten ein niedrigen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend mit einem schwarzen BMW mit OF-Kennzeichen vom Tatort. Einer der Flüchtigen war ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 07:57

    POL-DA: Bürstadt: Einbruch durch Kellerfenster/Kripo ermittelt

    Bürstadt (ots) - Am Donnerstag (04.12.), in der Zeit zwischen 7.30 und 17.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bahnhofsallee. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Kriminellen ein Kellerfenster, um in das Haus zu kommen. Die ungebetenen Besucher erbeuteten anschließend Geld und Schmuck. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren