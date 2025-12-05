Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Fahrradfahrerin verletzt - Transporterfahrer flüchtet/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (02.12.), gegen 14.30 Uhr, kam es in der Tiergartenstraße zu einem Verkehrsunfall einer 24-jährigen Fahrradfahrerin. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines dunklen Transporters bog auf Höhe des ATU Heppenheim unvermittelt über den Fahrradweg nach rechts ab. Die 24-jährige musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden. Sie kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

