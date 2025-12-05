Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch durch Kellerfenster/Kripo ermittelt

Bürstadt (ots)

Am Donnerstag (04.12.), in der Zeit zwischen 7.30 und 17.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bahnhofsallee. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Kriminellen ein Kellerfenster, um in das Haus zu kommen. Die ungebetenen Besucher erbeuteten anschließend Geld und Schmuck.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell