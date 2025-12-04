Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte nach einer Sachbeschädigung in Hechthausen - Frau in psychischer Ausnahmesituation

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am gestrigen Mittwoch (03.12.2025) kam es gegen 10:00 Uhr in der Hauptstraße in Hechthausen (B73) zu einer Sachbeschädigung bei einem Imbiss durch eine 55-jährige Frau aus Hechthausen. Nach Sachverhaltsaufnahme erhielt die Frau durch die eingesetzten Beamten einen Platzverweis.

Gegen 10:45 Uhr wurde gemeldet, dass sich die Frau erneuet vor Ort aufhielt und auch über viel befahrene Bundesstraße lief. Sie sollte daher zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte Sie sich massiv und trat eine Polizeibeamtin gegen das Bein. Sie blieb jedoch unverletzt. Da die Frau sich weiterhin massiv wehrte mussten ihr Handfesseln angelegt werden.

Da vermutet wurde, dass sich die Frau während des gesamten Einsatzes in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde der sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises hinzugezogen. Es erfolgte eine Einweisung in eine geschlossene Klinik.

