PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am 02.12.2025 ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Drangstedter Chaussee in Höhe der dortigen Tankstelle im Ortsteil Debstedt. Eine 62-jährige Geestländerin wollte links abbiegen und übersah hierbei eine 72-jährige Geestländerin mit ihrem PKW Hyndai. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Huyndai, bei dem beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge wurden mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden dürfte im höheren vierstelligen Bereich liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren