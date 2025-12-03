Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am 02.12.2025 ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Drangstedter Chaussee in Höhe der dortigen Tankstelle im Ortsteil Debstedt. Eine 62-jährige Geestländerin wollte links abbiegen und übersah hierbei eine 72-jährige Geestländerin mit ihrem PKW Hyndai. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Huyndai, bei dem beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge wurden mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden dürfte im höheren vierstelligen Bereich liegen.

