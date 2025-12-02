Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Umfangreiche Kontrolle von Kleintransportern führt zu zahlreichen Verstößen (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Montag (01.12.2025) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven im gesamten Zuständigkeitsgebiet Schwerpunktkontrollen von Kleintransportern und ihren entsprechenden Fahrzeugführerinnen und -führern durch.

Insgesamt wurden am Kontrolltag rund 127 Fahrzeuge oder entsprechende Kombinationen kontrolliert. Hiervon wurden 52 beanstandet.

Festgestellt wurden unter anderem Verstöße gegen geltende Sozialvorschriften, Ladungssicherungvorschriften oder Gefahrgutvorschriften. Des Weiteren wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten wie nicht mitgeführte Dokumente oder Handynutzung am Steuer geahndet.

Zwei Personen hatten einen offenen Haftbefehl. Vor Ort konnte jeweils der so genannte haftbefreiende Betrag beglichen werden, sodass die Personen nicht umgehend in eine Justizvollzugsanstalt mussten.

Ein 20-jähriger Bremer sollte gegen 11:40 Uhr auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven kontrolliert werden. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und gefährdete hierbei auch die verfolgenden Polizeibeamten, indem er mehrere Male gefährlich überholte und auch versuchte den Streifenwagen abzudrängen. Er konnte schließlich gestellt werden. Sein Fahrzeug war nicht versichert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell