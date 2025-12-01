Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW auf der BAB27 im Bereich Schwanewede

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am Sonntagabend (30.11.2025) ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode ein Unfall im Bereich der Anschlussstelle Schwanewede.

Hierbei musste eine 27-jährige Bremerin mit ihrem Audi stark abbremsen, als eine 31-jährige aus Schwanewede mit ihrem Mercedes auf den Überholfahrstreifen wechselte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Auffahrunfall nicht mehr verhindert werden. Im Zuge dessen fuhr eine 78-jährige Bremerin mit ihrem Mercedes auf einen vorausfahrenden VW einer 41-jährigen Bremerin auf, die hinter dem Audi fuhr und ebenfalls stark bremsen musste, um ein Auffahren zu verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

An den Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro. Die Polizei in Geestland bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, sich unter Telefon 04743-9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell