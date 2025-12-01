POL-CUX: Verkehrsunfall an Bahnübergang in Loxstedt sorgt für hohen Sachschaden und Gleissperrung (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Loxstedt. Am Samstag (29.11.2025) befuhr ein 18-jähriger Bremerhavener gegen 20:30 Uhr mit seinem PKW VW Fox in Loxstedt die Hohewurthstraße in Richtung Ortsmitte. Am dortigen Bahnübergang hatte der Bremerhavener den Straßenverlauf falsch eingeschätzt, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Kasten einer Schranke.
Da der PKW zum Teil im Gleisbett stand und nicht entfernt werden konnte, musste die Bahnstrecke für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden, bis der PKW durch einen Abschleppdienst geborgen werden konnte. Der Fahrzeugführer, wie auch seine beiden Insassen, blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.
