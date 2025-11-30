Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Täuschungsversuch +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

BAB 27 / Schwanewede

Am 29.11.2025, gegen 13:25 Uhr, kontrollierten Beamtinnen des PK Geestland einen PKW auf der BAB 27, auf Höhe des Parkplatzes Habichthorst. Hierbei wurde eine 23-jähriger aus Bonn festgestellt, welcher versuchte die Beamtinnen zu täuschen indem er sich mit einem Dokument seines Bruders auswies. Grund hierfür dürfte sein, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Geestland / OT Langen

Am 30.11.2025, gegen 01:34 Uhr, fällt Beamten des PK Geestland ein PKW in auffälliger Fahrweise auf. Dieser wird in der Leher Landstraße, Geestland, OT Langen, einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 57-jährige Fahrzeugführer aus Geestland unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

