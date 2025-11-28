PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei hochwertige Pedelecs in Cuxhaven entwendet - Zeugenaufruf (Fotos im Anhang)

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (25.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Stevens. Dieses war durch den Geschädigten am Fahrradständer gegenüber eines Restaurants Am Alten Hafen abgestellt und abgeschlossen worden.

Am Mittwoch (26.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr und 18:00 ein hochwertiges Pedelec der Marke Riese & Müller, welches der Geschädigte an der Stadtbibliothek in der Kapitän-Alexander Straße abgestellt und abgeschlossen hatte. Am Fahrrad hatte sich eine Gepäcktasche befunden (beim angehängten Foto handelt es sich um ein Symbolbild ohne Tasche).

Die Schadenshöhen liegen jeweils im mittleren, vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise zu den Taten und möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

