Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Polizeiinspektion Cuxhaven und der Polizeistation Altenwalde

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am morgigen Freitag (28.11.2025) finden bei der Polizeiinspektion Cuxhaven und der Polizeistation in Altenwalde Wartungsarbeiten an der Telefonanlage statt. Die Dienststellen werden voraussichtlich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr über die jeweilige Amtsleitung nicht erreichbar sein.

Der polizeiliche Notruf unter 110 ist nicht betroffen. Gleichzeitig sind die Kolleginnen und Kollegen vor Ort natürlich im Dienst und ansprechbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
